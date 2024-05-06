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Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — где ожидаются грозы и дожди

6 мая 2024 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 6 мая — прогноз от синоптиков
Люди гуляют по набережной. Фото: facebook.com/lolita.klochkova
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 6 мая, будет облачной с прояснениями. В западных, северных и большинстве центральных областей ночью местами небольшие, а днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 5 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 мая

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, но днем в западных и северных областях его порывы местами будут достигать 15–18 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 °С, а днем +20...+25 °С. Правда, в Карпатах и на побережье морей воздух днем прогреется до +14...+19 °С.

В Киевской области температура ночью составит +8...+13 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +10...+12 °С, а днем +22...+24 °С. Облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный кратковременный дождь. Кое-где гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. В области его порывы днем будут достигать 15–18 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - где ожидаются грозы и дожди - фото 2
Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов — Летки, а также удержания уровней на высоких отметках будет продолжаться:

  • на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском и Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), а также в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня, где ожидаются грозы и дожди - фото 3
Карта "Снеголавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня, где ожидаются грозы и дожди - фото 4
Карта "Пожарная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На всей территории Украины, кроме Волынской, Житомирской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народной синоптики Наталки Диденко, в понедельник, 6 мая, в Украине будет теплая погода. Ситуация с дождями будет разной. В северных и западных областях днем, возможно, пройдут дожди с грозами, а к вечеру осадки дойдут до Винницкой области. На остальной территории Украины, то есть на востоке, юге и в большинстве центральных областей, без осадков. Умеренный, временами порывистый ветер будет дуть с юго-запада.

В Киеве местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем ожидается температура воздуха около +22...+24 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что после Пасхи в некоторых областях Украины будут заморозки.

Также мы писали о том, что в воскресенье, 5 мая, Землю покрыли сильные магнитные бури. Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце.

погода
Укргидрометцентр
весна
прогнозы
Наталка Диденко
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