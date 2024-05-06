Погода в Україні в понеділок, 6 травня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють по набережній. Фото: facebook.com/lolita.klochkova

Погода в Україні у понеділок, 6 травня, буде хмарною із проясненнями. У західних, північних і більшості центральних областей вночі місцями невеликі, а вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Про це 5 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, але вдень у західних та північних областях його пориви місцями сягатимуть 15–18 метрів за секунду.

Температура вночі +8...+13 °С, а вдень +20...+25 °С. Щоправда, в Карпатах і на узбережжі морів повітря вдень прогріється лише до +14...+19 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +8...+13 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +10...+12 °С, а вдень +22...+24 °С. Буде хмарно із проясненнями. Уночі пройде невеликий, а вдень помірний короткочасний, дощ. Подекуди гроза. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. В області його пориви вдень сягатимуть 15–18 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та ділянці Десни Чернігів — Літки, а також утримання рівнів на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському та Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), а також у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки —помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На всій території Україні, крім Волинської, Житомирської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 6 травня, в Україні буде тепла погода. Ситуація з дощами буде різною. У північних і західних областях удень, можливо, пройдуть дощі із грозами, а ввечері опади дійдуть до Вінниччини. На решті території України, тобто на сході, півдні та в більшості центральних областей, без опадів. Помірний, часом рвучкий вітер дутиме з південного заходу.

У Києві місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза. Удень очікується температура повітря близько +22...+24 °С.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що після Великодня в деяких областях України будуть заморозки.

Також ми писали про те, що в неділю, 5 травня, Землю накрили сильні магнітні бурі. Учені зафіксували потужний спалах на Сонці.