Погода в Украине в четверг, 25 апреля - прогноз от синоптиков.

Девушка с зонтиком. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Погода в Украине в четверг, 25 апреля, будет облачной с прояснениями. Всюду, кроме восточных областей, ночью и утром ожидается туман.

Об этом 24 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ночью на северо-востоке, в Прикарпатье и Закарпатье небольшие дожди. Днем будут лить умеренные дожди в западных областях, Житомирской и Винницкой областях. В Киевской области кратковременные дожди. Днем грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер будет дуть с юго-востока, а в западных областях — с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью +1...+6 °С, днем от +9 °С до +14 °С. На востоке и юго-востоке страны ночью +10...+15 °С, днем от +22 °С до +27 °С. На остальной территории ночью +4...+9 °С, днем +17...+22 °С.

В Киевской области температура ночью будет +4...+9 °С, а днем +17...+19 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, а днем от +18...+20 °С. Облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается дождь, днем местами гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снего-лавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Предупреждение от Укргидрометцентра об опасных гидрологических явлениях

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхних частях Кременчугского и Каменского водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Будет I (желтый) уровень опасности.

В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый). В Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий, не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки. (I уровень опасности — желтый).

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ в верхних частях Кременчугского и Каменского водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (I уровень опасности — желтый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе Одесской области в результате прохождения паводковой волны с зарубежного участка ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий, возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных населенных пунктов (I уровень опасности — желтый).

В связи с возможными осадками на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышения уровней воды на 0,3–1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 23 апреля. Негативных последствий не прогнозируют.

В связи с возможными осадками на левых притоках Днестра (Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над уровнями по состоянию на 8:00 23 апреля. Негативных последствий не ожидается.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, 25 апреля дожди возможны в западных областях, в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

На западе будет холоднее всего: днем +9...+13 °С. В северных областях от +17 °С до +22 °С. В центральной части +20...+23 °С, только в Винницкой области свежее, около +17 °С. В восточной части +22...+26 °С. На юге +18...+24 °С, в Крыму — до +26 °С. В Киеве +18...20 °С.

Напомним, в среду 24 апреля в атмосфере над территорией Украины заметили пылевую массу из Сахары. Пыль добралась до южных и центральных районов Украины и постепенно распространяется на север. Ориентировочно атмосфера очистится 26–27 апреля.

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °С до +26 °С.