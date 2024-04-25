Погода в Україні в четвер, 25 квітня — прогноз від синоптиків

Дівчина з парасолькою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погода в Україні у четвер, 25 квітня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім східних областей, уночі та вранці очікується туман.

Про це 24 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Уночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті невеликі дощі. Удень литимуть помірні дощі в західних областях, на Житомирщині та на Вінниччині. У Київській області будуть невеликі дощі. Удень подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер дутиме з південного сходу, а в західних областях із південного заходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура в західних областях вночі +1...+6 °С, удень — від +9 °С до +14 °С. На сході та південному сході країни вночі +10...+15 °С, удень — від +22 °С до +27 °С. На решті території вночі +4...+9 °С, вдень +17...+22 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень +17...+19 °С. У Києві вночі буде +6...+8 °С, а вдень від +18...+20 °С. Буде хмарно із проясненнями. Уночі місцями очікується дощ, удень подекуди гроза. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Громадянам радять утриматися від походів на високогір'я.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Попередження від Укргідрометцентру про небезпечні гідрологічні явища

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам’янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Буде I (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий). У Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій, не виключена можливість початкового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки — жовтий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі Одеської області, внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій, можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь ряду прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки — жовтий).

У зв'язку з ймовірними опадами на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очiкуються підвищення рiвнiв води на 0,3–1,0 метра над рiвнями станом на 08:00 23 квiтня. Негативних наслiдкiв не прогнозують.

У зв'язку з ймовірними опадами на лівих притоках Дністра (Хмельницька, Вінницька області) очікується підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра над рівнями станом на 08:00 23 квітня. Негативних наслідків не очікується.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, 25 квітня дощі ймовірні в західних областях, на Сумщині і Харківщині. На решті території України опадів не очікується.

На заході буде найхолодніше: вдень +9...+13 °С. У північних областях від +17 °С до +22 °С. У центральній частині +20...+23 °С, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 °С. У східній частині +22...+26 °С. На півдні +18...+24 °С, у Криму — до +26 °С. У Києві +18...20 °С.

Нагадаємо, у середу 24 квітня в атмосфері над територією України помітили пилову масу із Сахари. Пил дістався до південних та центральних районів України та поступово поширюється на північ. Орієнтовно, атмосфера очиститься 26–27 квітня.

Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °С до +26 °С.