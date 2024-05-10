Погода в Украине в пятницу, 10 мая — прогноз от синоптиков

Люди гуляют в весеннем парке. Фото иллюстративное: facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине в пятницу, 10 мая, будет переменно облачной. Днем в Сумской и Черниговской областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом 9 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В южных областях ветер будет северо-восточный, а его скорость составит 7–12 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С. На поверхности почвы ожидаются заморозки, в Луганской и Сумской областях даже сильные. В Закарпатье и побережье морей +5...+10 °С. Днем +14...+19 °С, на юге и юго-западе страны +17...+22 °С, а в Карпатах +10...+15 °С.

В Киевской области температура ночью будет +1...+6 °С, а днем +14...+19 °С. На поверхности грунта будут заморозки. В Киеве ночью будет +3...+5 °С, а днем +16...+18 °С. Переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, особого тепла в Украине в ближайшее время не предвидится.

"Да, умеренно, да, комфортно, днем где-то в пределах +13...19 °С, иногда где-то выскочат градусы за пределы +20 °С, но атмосфера быстро загонит градусы назад, в нынешние пределы", — отмечает синоптик.

В южной части страны и на Закарпатье будет теплее, однако преимущественно все же ожидается свежая погода. Ночью на востоке, севере и в центре Украины местами возможны заморозки. Днем 10 мая максимальная температура воздуха в Украине будет +14...18 °С. Только в южной части и на Закарпатье будет +19...+21 °С.

"Дожди в пятницу все еще будет отгонять антициклон северо-западного происхождения, поэтому будет малооблачно и солнечно. Разве что "хвост" атмосферного фронта обусловит местами небольшой дождь в Сумской и Черниговской областях, и во второй половине дня увеличится облачность в Киевской области", — прогнозирует Диденко.

В Киеве после обеда облачно, однако существенных осадков не ожидается. Ночью в столице будет +3...+5 °С, а днем воздух прогреется до +17 °С.

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

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