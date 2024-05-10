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Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — уночі можливі заморозки

10 травня 2024 05:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють у весняному парку. Фото ілюстративне: facebook.com/tala.didenko
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня, буде мінливо хмарною. Удень у Сумській і Чернігівській областях місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів.

Про це 9 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. У південних областях вітер буде північно-східний, а його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С. На поверхні ґрунту очікуються заморозки, на Луганщині та Сумщині навіть сильні. На Закарпатті та узбережжі морів +5...+10 °С. Удень +14...+19 °С, на півдні та південному заході країни +17...+22 °С, а в Карпатах +10...+15 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +1...+6 °С, а вдень +14...+19 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки. У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень +16...+18 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, особливого тепла в Україні найближчим часом не передбачається.

"Так, помірно, так, комфортно, вдень десь в межах +13...19 °С, часом десь вискочать градуси за межі +20 °С, але атмосфера швиденько зажене градуси назад, у теперішні межі", — зазначає синоптикиня.

У південній частині країни та на Закарпатті буде більш тепло, однак переважно все ж таки очікується свіжа погода. Уночі на сході, півночі та в центрі України місцями ймовірні заморозки. Удень 10 травня максимальна температура повітря в Україні  становитиме +14...18 °С. Лише в південній частині та на Закарпатті буде +19...+21 °С.

"Дощі в п'ятницю все ще відганятиме антициклон північно-західного походження, тому буде малохмарно і сонячно. Хіба що "хвіст" атмосферного фронту зумовить місцями невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині, та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині", — прогнозує Діденко.

У Києві після обіду буде хмарно, однак істотних опадів не очікується. Уночі у столиці буде +3...+5 °С, а вдень повітря прогріється до +17 °С.

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми писали про те, в яких областях України протягом тижня очікуються дощі.

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