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Синоптики рассказали, жителям каких областей в воскресенье следует ожидать дождей

1 июня 2024 22:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, жителям каких областей в воскресенье следует ожидать дождей
Мужчина под дождем. Фото иллюстративное: kartin.papik.pro
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в воскресенье, 2 июня, ожидается теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах составит 28 °C. В западных областях могут быть кратковременные дожди.

Об этом сообщает Pogoda.Meta.

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Погода в Украине 2 июня

В воскресенье, 2 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди. Жители некоторых регионов столкнутся с градом.

Температура воздуха:

  • в западных областях Украины ожидается +18...+24 °C;
  • в центральных и восточных регионах +25...+28 °C;
  • в Киеве ожидается +25 °C.
погода в областях
Погода в Украине 2 июня. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко также рассказала, что в начале лета в Украине ожидаются ливни с грозами, а также существует риск пожарной опасности.

Добавим, что синоптики рассказали о том, что июнь этого года будет намного теплее, чем в прошлом году, поскольку четыре из пяти предыдущих месяцев оказались теплее нормы.

непогода
Украина
погода
дождь
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синоптик
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