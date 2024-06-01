Синоптики рассказали, жителям каких областей в воскресенье следует ожидать дождей

Мужчина под дождем. Фото иллюстративное: kartin.papik.pro

В Украине в воскресенье, 2 июня, ожидается теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах составит 28 °C. В западных областях могут быть кратковременные дожди.

Об этом сообщает Pogoda.Meta.

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Погода в Украине 2 июня

В воскресенье, 2 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди. Жители некоторых регионов столкнутся с градом.

Температура воздуха:

в западных областях Украины ожидается +18...+24 °C;

в центральных и восточных регионах +25...+28 °C;

в Киеве ожидается +25 °C.

Погода в Украине 2 июня. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко также рассказала, что в начале лета в Украине ожидаются ливни с грозами, а также существует риск пожарной опасности.

Добавим, что синоптики рассказали о том, что июнь этого года будет намного теплее, чем в прошлом году, поскольку четыре из пяти предыдущих месяцев оказались теплее нормы.