Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, мешканцям яких областей у неділю варто очікувати дощів arrow

Синоптики розповіли, мешканцям яких областей у неділю варто очікувати дощів

1 червня 2024 22:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, мешканцям яких областей у неділю варто очікувати дощів
Чоловік під дощем. Фото ілюстративне: kartin.papik.pro
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у неділю, 2 червня, очікується тепла погода. Температура повітря в деяких регіонах сягатиме 28 °C. В західних областях можуть бути короткочасні дощі.

Про це повідомляє Pogoda.Meta.

Читайте також:

Погода в Україні 2 червня

У неділю, 2 червня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі. Мешканці деяких регіонів зіштовхнуться з градом.

Температура повітря:

  • в західних областях України очікується +18...+24 °C;
  • в центральних і східних регіонах +25...+28 °C;
  • у Києві очікується +25 °C.
погода в областях
Погода в Україні 2 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, що на початку літа в Україні очікуються зливи з грозами, а також існує ризик пожежної небезпеки.

Додамо, що синоптики розповіли про те, що червень цього року буде набагато теплішим, ніж торік, оскільки чотири з п’яти попередніх місяців виявились теплішими за норму.

негода
Україна
погода
дощ
вітер
синоптик
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном