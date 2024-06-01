Синоптики розповіли, мешканцям яких областей у неділю варто очікувати дощів

Чоловік під дощем. Фото ілюстративне: kartin.papik.pro

В Україні у неділю, 2 червня, очікується тепла погода. Температура повітря в деяких регіонах сягатиме 28 °C. В західних областях можуть бути короткочасні дощі.

Про це повідомляє Pogoda.Meta.

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Погода в Україні 2 червня

У неділю, 2 червня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі. Мешканці деяких регіонів зіштовхнуться з градом.

Температура повітря:

в західних областях України очікується +18...+24 °C;

в центральних і східних регіонах +25...+28 °C;

у Києві очікується +25 °C.

Погода в Україні 2 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, що на початку літа в Україні очікуються зливи з грозами, а також існує ризик пожежної небезпеки.

Додамо, що синоптики розповіли про те, що червень цього року буде набагато теплішим, ніж торік, оскільки чотири з п’яти попередніх місяців виявились теплішими за норму.