Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Meteoprog

Дождь со снегом в Украине. Иллюстративное фото: NTA

Сегодня, 14 декабря, по Украине пройдут дожди. Преимущественно будет дождить в центральных областях, на западе и севере дожди пройдут с мокрым снегом.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Источник: meteoprog

По данным синоптиков, завтра в центральных регионах Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 3-8 м/с, местами порывы ветра будут составлять 11 м/с.

Температура воздуха:

Винницкая область: ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С;

Черкасская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;

Кировоградская область: ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С;

Полтавская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;

Днепропетровская область: -1...+1°С, днем +4...+6°С.

В западных регионах завтра преимущественно без осадков, местами дожди с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Львовская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;

Волынь: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;

Ровенская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;

Тернопольская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;

Хмельницкая область: ночью -1...+1°С, днем +2...+4°С;

Ивано-Франковская область: ночью +1...+3°С, днем +2...+4°С;

Черновицкая область: ночью +2...+4°С, днем +4...+6°С;

Закарпатье: ночью +3...+5°С, днем +5...+7°С.

На севере завтра преимущественно дожди с мокрым снегом, кое-где будет снегом. Будет преимущественно юго-восточный ветер с переходом в северо-западный, скорость 3-9 м/с.

Температура воздуха:

Киевская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;

Житомирская область: ночью 0...+2°С, днем +1...+3°С;

Черниговская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;

Сумская область: ночью -2...-4°С, днем -1...+1°С;

А вот на востоке завтра преимущественно без осадков, кое-где будет снегом. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с.

Температура воздуха:

Харьковская область: ночью -5...-3°С, днем 0...+2°С;

Луганская область: ночью -5...-3°С, днем -1...+1°С;

Донецкая область: ночью -4...-2°С, днем 0...+2°С.

Ну и на юге завтра преимущественно без осадков, местами ожидаются небольшие дожди, в том числе с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-9 м/с, местами возможны порывы ветра до 10 м/с.

Температура воздуха:

Запорожская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;

Херсонская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;

Николаевская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;

Одесская область: ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С;

Крым: ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С.

В Киеве ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С.

Напомним, что ранее об опасной погоде на завтра предупредила народный синоптик Наталка Диденко. В то же время сегодня синоптики предупреждали о трех опасностях в результате оттепели.