Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Meteoprog

Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут сильные дожди
Сегодня, 14 декабря, по Украине пройдут дожди. Преимущественно будет дождить в центральных областях, на западе и севере дожди пройдут с мокрым снегом.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине и Киеве на 14 декабря
По данным синоптиков, завтра в центральных регионах Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 3-8 м/с, местами порывы ветра будут составлять 11 м/с.
Температура воздуха:
- Винницкая область: ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С;
- Черкасская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;
- Кировоградская область: ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С;
- Полтавская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
- Днепропетровская область: -1...+1°С, днем +4...+6°С.
В западных регионах завтра преимущественно без осадков, местами дожди с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха:
- Львовская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
- Волынь: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
- Ровенская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
- Тернопольская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
- Хмельницкая область: ночью -1...+1°С, днем +2...+4°С;
- Ивано-Франковская область: ночью +1...+3°С, днем +2...+4°С;
- Черновицкая область: ночью +2...+4°С, днем +4...+6°С;
- Закарпатье: ночью +3...+5°С, днем +5...+7°С.
На севере завтра преимущественно дожди с мокрым снегом, кое-где будет снегом. Будет преимущественно юго-восточный ветер с переходом в северо-западный, скорость 3-9 м/с.
Температура воздуха:
- Киевская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
- Житомирская область: ночью 0...+2°С, днем +1...+3°С;
- Черниговская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
- Сумская область: ночью -2...-4°С, днем -1...+1°С;
А вот на востоке завтра преимущественно без осадков, кое-где будет снегом. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с.
Температура воздуха:
- Харьковская область: ночью -5...-3°С, днем 0...+2°С;
- Луганская область: ночью -5...-3°С, днем -1...+1°С;
- Донецкая область: ночью -4...-2°С, днем 0...+2°С.
Ну и на юге завтра преимущественно без осадков, местами ожидаются небольшие дожди, в том числе с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-9 м/с, местами возможны порывы ветра до 10 м/с.
Температура воздуха:
- Запорожская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;
- Херсонская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;
- Николаевская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;
- Одесская область: ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С;
- Крым: ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С.
В Киеве ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С.
Напомним, что ранее об опасной погоде на завтра предупредила народный синоптик Наталка Диденко. В то же время сегодня синоптики предупреждали о трех опасностях в результате оттепели.
Читайте Новини.LIVE!