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Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут сильные дожди

13 декабря 2023 22:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Meteoprog
Дождь со снегом в Украине. Иллюстративное фото: NTA
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 декабря, по Украине пройдут дожди. Преимущественно будет дождить в центральных областях, на западе и севере дожди пройдут с мокрым снегом.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут сильные дожди
Источник: meteoprog

По данным синоптиков, завтра в центральных регионах Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 3-8 м/с, местами порывы ветра будут составлять 11 м/с.

Температура воздуха:

  • Винницкая область: ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С;
  • Черкасская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;
  • Кировоградская область: ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С;
  • Полтавская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
  • Днепропетровская область: -1...+1°С, днем +4...+6°С.

В западных регионах завтра преимущественно без осадков, местами дожди с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Температура воздуха:

  • Львовская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
  • Волынь: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
  • Ровенская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
  • Тернопольская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
  • Хмельницкая область: ночью -1...+1°С, днем +2...+4°С;
  • Ивано-Франковская область: ночью +1...+3°С, днем +2...+4°С;
  • Черновицкая область: ночью +2...+4°С, днем +4...+6°С;
  • Закарпатье: ночью +3...+5°С, днем +5...+7°С.

На севере завтра преимущественно дожди с мокрым снегом, кое-где будет снегом. Будет преимущественно юго-восточный ветер с переходом в северо-западный, скорость 3-9 м/с.

Температура воздуха:

  • Киевская область: ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С;
  • Житомирская область: ночью 0...+2°С, днем +1...+3°С;
  • Черниговская область: ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С;
  • Сумская область: ночью -2...-4°С, днем -1...+1°С;

А вот на востоке завтра преимущественно без осадков, кое-где будет снегом. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с.

Температура воздуха:

  • Харьковская область: ночью -5...-3°С, днем 0...+2°С;
  • Луганская область: ночью -5...-3°С, днем -1...+1°С;
  • Донецкая область: ночью -4...-2°С, днем 0...+2°С.

Ну и на юге завтра преимущественно без осадков, местами ожидаются небольшие дожди, в том числе с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-9 м/с, местами возможны порывы ветра до 10 м/с.

Температура воздуха:

  • Запорожская область: ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С;
  • Херсонская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;
  • Николаевская область: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С;
  • Одесская область: ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С;
  • Крым: ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С.

В Киеве ночью -1...+1°С, днем +1...+3°С.

Напомним, что ранее об опасной погоде на завтра предупредила народный синоптик Наталка Диденко. В то же время сегодня синоптики предупреждали о трех опасностях в результате оттепели.

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