Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі arrow

Синоптики розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі

13 грудня 2023 22:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 14 грудня — прогноз від Meteoprog
Дощ зі снігом в Україні. Ілюстративне фото: NTA
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 грудня, в Україні пройдуть дощі. Переважно дощитиме у центральних областях, на заході та півночі дощі пройдуть з мокрим снігом.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні та Києві на 14 грудня 

Синоптики розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі
Джерело: meteoprog

За даними синоптиків, завтра у центральних регіонах України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, швидкість — 3-8 м/с, місцями пориви вітру складатимуть 11 м/с.   

Температура повітря:

  • Вінниччина: вночі 0...+2°С, вдень +3...+5°С;
  • Черкащина: вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С;
  • Кіровоградщина: вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С;
  • Полтавщина: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
  • Дніпропетровщина:  -1...+1°С, вдень +4...+6°С.

У західних регіонах завтра переважно без опадів, подекуди дощі з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с.

Температура повітря:

  • Львівщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
  • Волинь: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
  • Рівненщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
  • Тернопільщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2 С;
  • Хмельниччина: вночі -1...+1°С, вдень +2...+4°С;
  • Івано-Франківщина: вночі +1...+3°С, вдень +2...+4°С;
  • Чернівецька область: вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С;
  • Закарпаття: вночі +3...+5°С, вдень +5...+7°С.

На півночі завтра переважно дощі з мокрим снігом, подекуди сніжитиме. Пануватиме переважно південно-східний вітер з переходом у північно-західний, швидкість 3-9 м/с.

Температура повітря:

  • Київщина: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
  • Житомирщина: вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С;
  • Чернігівщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
  • Сумщина: вночі -2...-4°С, вдень -1...+1°С;

А от на сході завтра переважно без опадів, подекуди сніжитиме. Вітер південно-східний, 5-9 м/с.

Температура повітря:

  • Харківщина: вночі -5...-3°С, вдень 0...+2°С;
  • Луганщина: вночі -5...-3°С, вдень -1...+1°С;
  • Донеччина: вночі -4...-2°С, вдень 0...+2°С.

Ну й на півдні завтра переважно без опадів, подекуди очікуються невеликі дощі, в тому числі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 3-9 м/с, місцями можливі пориви вітру до 10 м/с. 

Температура повітря:

  • Запорізька область: вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С;
  • Херсонщина: вночі +4...+6°С, вдень +10..+12°С;
  • Миколаївщина: вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С;
  • Одещина: вночі +6...+8°С, вдень +10...+12 °С;
  • Крим: вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.

У Києві вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С.

Нагадаємо, що раніше про небезпечну погоду на завтра попередила народна синоптикиня Наталка Діденко. Натомість сьогодні синоптики попереджали про три небезпеки внаслідок відлиги. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі