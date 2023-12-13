Погода в Україні завтра, 14 грудня — прогноз від Meteoprog

Синоптики розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі
Завтра, 14 грудня, в Україні пройдуть дощі. Переважно дощитиме у центральних областях, на заході та півночі дощі пройдуть з мокрим снігом.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні та Києві на 14 грудня
За даними синоптиків, завтра у центральних регіонах України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, швидкість — 3-8 м/с, місцями пориви вітру складатимуть 11 м/с.
Температура повітря:
- Вінниччина: вночі 0...+2°С, вдень +3...+5°С;
- Черкащина: вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С;
- Кіровоградщина: вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С;
- Полтавщина: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
- Дніпропетровщина: -1...+1°С, вдень +4...+6°С.
У західних регіонах завтра переважно без опадів, подекуди дощі з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с.
Температура повітря:
- Львівщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
- Волинь: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
- Рівненщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
- Тернопільщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2 С;
- Хмельниччина: вночі -1...+1°С, вдень +2...+4°С;
- Івано-Франківщина: вночі +1...+3°С, вдень +2...+4°С;
- Чернівецька область: вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С;
- Закарпаття: вночі +3...+5°С, вдень +5...+7°С.
На півночі завтра переважно дощі з мокрим снігом, подекуди сніжитиме. Пануватиме переважно південно-східний вітер з переходом у північно-західний, швидкість 3-9 м/с.
Температура повітря:
- Київщина: вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С;
- Житомирщина: вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С;
- Чернігівщина: вночі -1...+1°С, вдень 0...+2°С;
- Сумщина: вночі -2...-4°С, вдень -1...+1°С;
А от на сході завтра переважно без опадів, подекуди сніжитиме. Вітер південно-східний, 5-9 м/с.
Температура повітря:
- Харківщина: вночі -5...-3°С, вдень 0...+2°С;
- Луганщина: вночі -5...-3°С, вдень -1...+1°С;
- Донеччина: вночі -4...-2°С, вдень 0...+2°С.
Ну й на півдні завтра переважно без опадів, подекуди очікуються невеликі дощі, в тому числі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 3-9 м/с, місцями можливі пориви вітру до 10 м/с.
Температура повітря:
- Запорізька область: вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С;
- Херсонщина: вночі +4...+6°С, вдень +10..+12°С;
- Миколаївщина: вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С;
- Одещина: вночі +6...+8°С, вдень +10...+12 °С;
- Крим: вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.
У Києві вночі -1...+1°С, вдень +1...+3°С.
Нагадаємо, що раніше про небезпечну погоду на завтра попередила народна синоптикиня Наталка Діденко. Натомість сьогодні синоптики попереджали про три небезпеки внаслідок відлиги.
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