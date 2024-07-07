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Синоптики Укргидрометцентра предупредили области, которые завтра зальют дожди

7 июля 2024 22:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 июля
Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 8 июля, погода в Украине будет жаркой. Столбик термометра в некоторых регионах поднимется до 38 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 июля

В понедельник ожидается небольшая облачность без осадков, за исключением запада и востока, где днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных, восточных областях, а также в Днепропетровской области, Кировоградской области и Крыму ночью температура составит +19...+24 °C, в то время как в течение дня ожидается сильная жара с температурой +35...+38 °C. На других территориях страны ночные температуры будут колебаться в пределах +14...+19 °C, а дневные — +28...+33 °C. В западных регионах страны температура будет  +25...+30 °C.

Прогноз погоды на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 июля

В Киевской области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +14...+19 °C, днем поднимется до +28...+33 °C. В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +15…+17 °C, а дневная ожидается около +30 °C.

Прогноз погоды на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что о пожарной опасности предупреждали жителей Киевской области. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.

Кроме того, синоптики предупредили о самой большой жаре на следующей неделе за всю историю наблюдений. В нескольких областях температура воздуха будет +41 °C.

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