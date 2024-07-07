Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики Укргідрометцентру попередили області, які завтра заллють дощі arrow

Синоптики Укргідрометцентру попередили області, які завтра заллють дощі

7 липня 2024 22:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок 8 липня
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У понеділок, 8 липня, погода в Україні буде спекотною. Стовпчик термометра в деяких регіонах підніметься до 38 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 8 липня

У понеділок очікується незначна хмарність без опадів, за винятком заходу та сходу, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

У південних, східних областях, а також у Дніпропетровській області, Кіровоградській області та в Криму вночі температура становитиме +19...+24 °C, тоді як протягом дня очікується сильна спека з температурою +35...+38 °C. На інших територіях країни нічні температури коливатимуться в межах +14...+19 °C, а денні — +28...+33 °C. У західних регіонах країни температура буде  +25...+30 °C.

Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 липня

На Київщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме+14...+19 °C, вдень підніметься до +28...+33 °C. У Києві нічна температура коливатиметься у межах +15...+17 °C, а денна очікується близько +30 °C.

Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що про пожежну небезпеку попереджали мешканців Київської області. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

Крім того, синоптики попередили про найбільшу спеку наступного тижня за всю історію спостережень. В кількох областях температура повітря сягне +41 °C.

погода Київ негода Укргідрометцентр Україна Київська область синоптик прогноз погоди погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо