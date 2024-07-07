Прогноз погоди в Україні на понеділок 8 липня

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

У понеділок, 8 липня, погода в Україні буде спекотною. Стовпчик термометра в деяких регіонах підніметься до 38 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 липня

У понеділок очікується незначна хмарність без опадів, за винятком заходу та сходу, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

У південних, східних областях, а також у Дніпропетровській області, Кіровоградській області та в Криму вночі температура становитиме +19...+24 °C, тоді як протягом дня очікується сильна спека з температурою +35...+38 °C. На інших територіях країни нічні температури коливатимуться в межах +14...+19 °C, а денні — +28...+33 °C. У західних регіонах країни температура буде +25...+30 °C.

Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 липня

На Київщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме+14...+19 °C, вдень підніметься до +28...+33 °C. У Києві нічна температура коливатиметься у межах +15...+17 °C, а денна очікується близько +30 °C.

Прогноз погоди на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що про пожежну небезпеку попереджали мешканців Київської області. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

Крім того, синоптики попередили про найбільшу спеку наступного тижня за всю історію спостережень. В кількох областях температура повітря сягне +41 °C.