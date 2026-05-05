Солнечная активность низкая: прогноз магнитных бурь на сегодня

Во вторник, 5 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 5 мая

Специалисты зафиксировали две солнечные вспышки класса С, которые обычно не оказывают значительного влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,9. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Также не исключается вероятность слабого солнечного радиационного шторма.

По прогнозам, геомагнитное поле в течение дня будет преимущественно тихим или нестабильным. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя существует вероятность новых вспышек М-класса.

Солнечная активность на 5 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 53.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Медики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В такие периоды возможны головная боль, слабость, перепады давления и ухудшение общего состояния. Именно поэтому важно следить за прогнозами космической погоды, ведь это помогает заблаговременно снизить риски для здоровья, в частности инфарктов и инсультов.

