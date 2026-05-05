Сонячна активність низька: прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонячна активність низька: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дата публікації: 5 травня 2026 15:18
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Freepik

У вівторок, 5 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 5 травня

Фахівці зафіксували два сонячні спалахи класу С, які зазвичай не мають значного впливу на Землю, а також один спалах класу М1,9. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю і можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні планети. Також не виключається ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

За прогнозами, геомагнітне поле протягом дня буде переважно тихим або нестабільним. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність нових спалахів М-класу.

Жінка тримається за голову через головний біль. Фото: Freepik

Сонячна активність на 5 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 53.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. У такі періоди можливі головний біль, слабкість, перепади тиску та погіршення загального стану. Саме тому важливо стежити за прогнозами космічної погоди, адже це допомагає завчасно знизити ризики для здоров’я, зокрема інфарктів та інсультів.

Як писали Новини.LIVE, були озвучені небезпечні дні у травні для метеозалежних. Очікуються кілька періодів короткочасного підвищення активності.

Також ми інформували, якою буде погода в Україні цього тижня з 4 до 10 травня. У декількох регіонах прогнозують африканську спеку, натомість декілька областей накриють потужні зливи.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
