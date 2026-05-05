Сонячна активність низька: прогноз магнітних бур на сьогодні

У вівторок, 5 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 5 травня

Фахівці зафіксували два сонячні спалахи класу С, які зазвичай не мають значного впливу на Землю, а також один спалах класу М1,9. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю і можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні планети. Також не виключається ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

За прогнозами, геомагнітне поле протягом дня буде переважно тихим або нестабільним. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність нових спалахів М-класу.

Сонячна активність на 5 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 53.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. У такі періоди можливі головний біль, слабкість, перепади тиску та погіршення загального стану. Саме тому важливо стежити за прогнозами космічної погоди, адже це допомагає завчасно знизити ризики для здоров’я, зокрема інфарктів та інсультів.

