Погода Солнечно и до +27 °C: прогноз погоды в Украине на 5 мая

Солнечно и до +27 °C: прогноз погоды в Украине на 5 мая

Дата публикации 4 мая 2026 23:02
Люди гуляют по городу во время теплой весенней погоды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 5 мая, в Украине сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, будет доминировать солнце. Температура воздуха будет оставаться высокой, местами до летних значений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Україні на 5 травня
Прогноз погоды в Украине на 5 мая. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 5 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с.

В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью +6...+11 °C, днем +19...+24 °C.

На побережье морей и в Крыму ночью +13...+18 °C, днем +13...+18 °C.

Читайте также:

На остальной территории Украины ночью ожидается +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Украине на 5 мая от синоптика Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 5 мая в Украине сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается, будет преобладать солнце, а температура воздуха днем составит +23...+27 °C, на побережьях +17...+21 °C.

В Киеве во вторник прогнозируют ясную и теплую погоду, днем около +25 °C.

Карта температур: Наталка Диденко/Facebook

Такая стабильно теплая и солнечная погода продержится еще несколько дней. Первые изменения с дождями и снижением температуры ожидаются ориентировочно 9-10 мая.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что ранее синоптики прогнозировали, что в Украину 5 мая придет антициклон, который принесет солнечную и сухую погоду. Температура воздуха поднимется до +23...+27 °C, на побережьях будет прохладнее. В то же время уже 9-10 мая ожидаются дожди и заметное похолодание.

Новини.LIVE писали, что на этой неделе (с 4 по 10 мая) в Украине ожидается заметное потепление до летних значений. Температура воздуха местами будет подниматься до +26 °C, но периодически будут проходить дожди и грозы. Также в некоторых регионах возможны кратковременные туманы.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
