Солнечно и до +27 °C: прогноз погоды в Украине на 5 мая
Во вторник, 5 мая, в Украине сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, будет доминировать солнце. Температура воздуха будет оставаться высокой, местами до летних значений.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине 5 мая от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 5 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с.
В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью +6...+11 °C, днем +19...+24 °C.
На побережье морей и в Крыму ночью +13...+18 °C, днем +13...+18 °C.
На остальной территории Украины ночью ожидается +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.
Погода в Украине на 5 мая от синоптика Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 5 мая в Украине сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается, будет преобладать солнце, а температура воздуха днем составит +23...+27 °C, на побережьях +17...+21 °C.
В Киеве во вторник прогнозируют ясную и теплую погоду, днем около +25 °C.
Такая стабильно теплая и солнечная погода продержится еще несколько дней. Первые изменения с дождями и снижением температуры ожидаются ориентировочно 9-10 мая.
