Головна Погода Сонячно та до +27 °C: прогноз погоди в Україні на 5 травня

Дата публікації: 4 травня 2026 23:02
Люди гуляють містом під час теплої весняної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 5 травня, в Україні утримається тепла та суха погода. Опадів не прогнозують, домінуватиме сонце. Температура повітря залишатиметься високою, місцями до літніх значень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 5 травня
Прогноз погоди в Україні на 5 травня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5–10 м/с.

У східних, південних та більшості центральних областей вночі +6…+11 °C, вдень +19…+24 °C.

На узбережжі морів та в Криму вночі +13…+18 °C, вдень +13…+18 °C.

На решті території України вночі очікується +10…+15 °C, вдень +22…+27 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні на 5 травня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні утримається вплив антициклону. Опадів не очікується, переважатиме сонце, а температура повітря вдень становитиме +23…+27 °C, на узбережжях +17…+21 °C.

У Києві у вівторок прогнозують ясну та теплу погоду, вдень близько +25 °C.

Карта температур: Наталка Діденко/Facebook

Така стабільно тепла та сонячна погода протримається ще кілька днів. Перші зміни з дощами та зниженням температури очікуються орієнтовно 9–10 травня.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що раніше синоптики прогнозували, що в Україну 5 травня прийде антициклон, який принесе сонячну та суху погоду. Температура повітря підніметься до +23…+27 °C, на узбережжях буде прохолодніше. Водночас уже 9–10 травня очікуються дощі та помітне похолодання.

Новини.LIVE писали, що цього тижня (з 4 по 10 травня) в Україні очікується помітне потепління до літніх значень. Температура повітря місцями підніматиметься до +26 °C, але періодично проходитимуть дощі та грози. Також у деяких регіонах можливі короткочасні тумани.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
