Сонячно та до +27 °C: прогноз погоди в Україні на 5 травня

Люди гуляють містом під час теплої весняної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 5 травня, в Україні утримається тепла та суха погода. Опадів не прогнозують, домінуватиме сонце. Температура повітря залишатиметься високою, місцями до літніх значень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5–10 м/с.

У східних, південних та більшості центральних областей вночі +6…+11 °C, вдень +19…+24 °C.

На узбережжі морів та в Криму вночі +13…+18 °C, вдень +13…+18 °C.

На решті території України вночі очікується +10…+15 °C, вдень +22…+27 °C.

Погода в Україні на 5 травня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні утримається вплив антициклону. Опадів не очікується, переважатиме сонце, а температура повітря вдень становитиме +23…+27 °C, на узбережжях +17…+21 °C.

У Києві у вівторок прогнозують ясну та теплу погоду, вдень близько +25 °C.

Така стабільно тепла та сонячна погода протримається ще кілька днів. Перші зміни з дощами та зниженням температури очікуються орієнтовно 9–10 травня.

