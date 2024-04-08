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Жара до +25 — народный синоптик Диденко порадовала погодой в Украине на завтра

8 апреля 2024 15:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 9 апреля
Весна в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет солнечной и теплой. Осадков не ожидается. Температура воздуха местами прогреется до +25 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 апреля

"Вторник продолжает волшебную весну. Идеальный синоптический день", — написала Диденко, говоря о погоде на вторник.

Она добавила, что завтра по всей территории Украины будет солнечно, тепло и сухо. Осадков не предполагается.

Температура воздуха прогреется до +21...+25°С.

Погода 9 апреля в Украине
Действие циклона в мире 9 апреля. Фото: Наталья Диденко\Facebook
Погода 9 апреля в Украине
Температура воздуха по состоянию на 09:00. Фото: скриншот
Погода 9 апреля в Украине
Температура воздуха по состоянию на 15:00. Фото: скриншот
Погода 9 апреля в Украине
Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: скриншот

Погода в Киеве 9 апреля

По словам Диденко, в Киеве и области также будет теплая, солнечная и комфортная погода во вторник.

Столбики термометров достигнут отметки в +23...+25 °С.

Погода в Украине
Скриншот поста

Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы.

Также мы писали, что сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность высокогорья восточной части Закарпатской области.

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