Жара до +25 — народный синоптик Диденко порадовала погодой в Украине на завтра
Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет солнечной и теплой. Осадков не ожидается. Температура воздуха местами прогреется до +25 °С.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 9 апреля
"Вторник продолжает волшебную весну. Идеальный синоптический день", — написала Диденко, говоря о погоде на вторник.
Она добавила, что завтра по всей территории Украины будет солнечно, тепло и сухо. Осадков не предполагается.
Температура воздуха прогреется до +21...+25°С.
Погода в Киеве 9 апреля
По словам Диденко, в Киеве и области также будет теплая, солнечная и комфортная погода во вторник.
Столбики термометров достигнут отметки в +23...+25 °С.
Напомним, в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы.
Также мы писали, что сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность высокогорья восточной части Закарпатской области.
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