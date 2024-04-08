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Спека до +25 — народний синоптик Діденко потішила погодою в Україні на завтра

8 квітня 2024 15:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 9 квітня
Весна у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде сонячною і теплою. Опадів не очікується. Температура повітря місцями прогріється до +25 °С. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко. 

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"Вівторок продовжує чарівну весну. Ідеальний синоптичний день", — написала Діденко, говорячи про погоду на вівторок. 

Вона додала, що завтра по усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається. 

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С. 

Погода 9 квітня в Україні
Дія циклону у світі 9 квітня. Фото: Наталка Діденко\Facebook
Погода 9 квітня в Україні
Температура повітря станом на 09:00. Фото: скриншот
Погода 9 квітня в Україні
Температура повітря станом на 15:00. Фото: скриншот
Погода 9 квітня в Україні
Температура повітря станом на 20:00. Фото: скриншот

Погода у Києві 9 квітня

За словами Діденко, у Києві та області теж буде тепла, сонячна та комфортна погода у вівторок. 

Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С. 

Погода в Україні
Скриншот допису

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

Також ми писали, що сьогодні очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

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