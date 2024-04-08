Спека до +25 — народний синоптик Діденко потішила погодою в Україні на завтра
Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде сонячною і теплою. Опадів не очікується. Температура повітря місцями прогріється до +25 °С.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 9 квітня
"Вівторок продовжує чарівну весну. Ідеальний синоптичний день", — написала Діденко, говорячи про погоду на вівторок.
Вона додала, що завтра по усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається.
Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.
Погода у Києві 9 квітня
За словами Діденко, у Києві та області теж буде тепла, сонячна та комфортна погода у вівторок.
Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С.
Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.
Також ми писали, що сьогодні очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
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