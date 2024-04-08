Весна у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде сонячною і теплою. Опадів не очікується. Температура повітря місцями прогріється до +25 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 9 квітня

"Вівторок продовжує чарівну весну. Ідеальний синоптичний день", — написала Діденко, говорячи про погоду на вівторок.

Вона додала, що завтра по усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається.

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.

Дія циклону у світі 9 квітня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Температура повітря станом на 09:00. Фото: скриншот

Температура повітря станом на 15:00. Фото: скриншот

Температура повітря станом на 20:00. Фото: скриншот

Погода у Києві 9 квітня

За словами Діденко, у Києві та області теж буде тепла, сонячна та комфортна погода у вівторок.

Стовпчики термометрів досягнуть позначки у +23...+25 °С.

Скриншот допису

Нагадаємо, в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.

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