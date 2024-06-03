Погода в Украине в понедельник, 3 июня — прогноз от синоптиков

Люди гуляют по центру Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, будет переменно облачной. Ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве северных, центральных областей и Харьковской области, а днем — в Карпатском регионе. На остальных территориях без осадков.

Об этом 2 июня сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, на западе страны +10...+15 °С. Днем будет +27...+32 °С. В западных и северных областях, на побережье морей и в Винницкой области +23...+28 °С.

В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +25...+27 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 3 июня, на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины будет жара +26...+32 °С. На западе и севере ожидается температура от +23 °С до +29 °С.

Дожди и грозы наиболее вероятны в западных и северных областях. Во время грозы возможны сильные ливни и шквал. На востоке, юге и в центре дождей не ожидается.

В Киеве будет тепло, до +26 °С, местами дождь с грозой.

Напомним, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. Среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.

Также мы сообщали, что в начале июня на всей территории Украины ожидается теплая погода с кратковременными дождями.