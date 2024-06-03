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Спека до +32 °С — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

3 червня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в понеділок, 3 червня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють у центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 3 червня, буде мінливо хмарною. Уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних областей та в Харківській області, а вдень — у Карпатському регіоні. На решті територій без опадів.

Про це 2 червня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +13...+18 °С, на заході країни +10...+15 °С. Удень буде +27...+32 °С. У західних і північних областях, на узбережжі морів та у Вінницькій області +23...+28 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, а вдень +25...+27 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода. Уночі місцями короткочасний дощ і гроза. Удень без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 3 червня, на півдні, сході та в більшості центральних областей України буде спека +26...+32 °С. На заході та півночі очікується температура від +23 °С до +29 °С.

Дощі та грози найбільш імовірні в західних і північних областях. Під час грози можливі сильна злива та шквал. На сході, півдні та в центрі дощів не очікується.

У Києві буде тепло, до +26 °С, місцями дощ із грозою.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, червень в Україні буде надзвичайно спекотним. Середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.

Також ми повідомляли, що на початку червня по всій території України очікується тепла погода з короткочасними дощами.

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