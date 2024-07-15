Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 16 июля

Люди во время жары гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 16 июля, прогнозируют очень жаркую погоду. Днем столбики термометров местами поднимутся до +41 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 16 июля

Ночью ожидается температура воздуха +19…+24 °С, в южной части до +27 °С. Днем будет сильная жара +35…+39 °С, в южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами прогнозируют чрезвычайную жару — +40…+41 °С.

В то же время в западных областях +30...+34 °С, местами будет сильная жара +35...+36 °С. В Карпатах ночью +16...+21°С, а днем — +25...30°С.

Ночью в западных, днем северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер будет северо-восточным, в западных областях юго-восточным, 5-10 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

16-18 июля во всех областях Украины, кроме большинства западных, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Существует высокая возможность возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 16 июля

Ночью в Киевской области осадков не ожидается, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха ночью будет +19...+24 °С, днем будет сильная жара +35...+38 °С.

В Киеве ночью ожидается +22...+24 °С, днем до +35...+37 °С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о температурном рекорде завтра.

Также, по словам синоптика, ослабление жары передают не ранее 18 июля.