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Спека до +41°C — в Укргідрометцентрі попередили українців в деяких областях про небезпеку

15 липня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 16 липня
Люди під час спеки гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 16 липня, прогнозують дуже спекотну погоду. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 16 липня

Вночі очікується температура повітря +19...+24 °С, у південній частині до +27 °С. Вдень буде сильна спека +35...+39 °С, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями прогнозують надзвичайну спеку — +40...+41 °С.

Водночас у західних областях +30...+34 °С, місцями буде сильна спека +35...+36 °С. У Карпатах вночі +16...+21 °С, а вдень — +25...30 °С.

Вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Вітер буде північно-східним, у західних областях південно-східним, 5-10 м/с.

погода завтра, 16 липня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

Протягом 16-18 липня в усіх областях України, окрім більшості західних, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Існує висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.

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Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 16 липня

Вночі у Київській області опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозою. 

Температура повітря вночі становитиме +19...+24 °С, вдень буде сильна спека +35...+38 °С.

У Києві вночі очікується +22...+24 °С, вдень до +35...+37 °С. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про температурний рекорд завтра.

Також, за словами синоптика, послаблення спеки передають не раніше 18 липня.

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