Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 16 липня

Спека до +41°C — в Укргідрометцентрі попередили українців в деяких областях про небезпеку
В Україні у вівторок, 16 липня, прогнозують дуже спекотну погоду. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 16 липня
Вночі очікується температура повітря +19...+24 °С, у південній частині до +27 °С. Вдень буде сильна спека +35...+39 °С, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями прогнозують надзвичайну спеку — +40...+41 °С.
Водночас у західних областях +30...+34 °С, місцями буде сильна спека +35...+36 °С. У Карпатах вночі +16...+21 °С, а вдень — +25...30 °С.
Вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.
Вітер буде північно-східним, у західних областях південно-східним, 5-10 м/с.
Пожежна небезпека в Україні
Протягом 16-18 липня в усіх областях України, окрім більшості західних, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Існує висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.
Погода на Київщині 16 липня
Вночі у Київській області опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозою.
Температура повітря вночі становитиме +19...+24 °С, вдень буде сильна спека +35...+38 °С.
У Києві вночі очікується +22...+24 °С, вдень до +35...+37 °С. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про температурний рекорд завтра.
Також, за словами синоптика, послаблення спеки передають не раніше 18 липня.
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