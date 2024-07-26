Погода в Украине 27 июля — прогноз от Укргидрометцентра

Женщина страдает от жары. Фото: Pexels

В субботу, 27 июля, в подавляющем количестве областей Украины будет наблюдаться переменная облачность. Однако в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +32 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 27 июля

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь в северной части днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Погода в Украине 27 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C на юге страны до +23 °C. Однако днем будет жарче, почти все области прожарит до +27...32 °C, в западных областях до +24...29 °C. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат, ночью синоптики обещают +7...+12 °C, а днем +19... 24 °C.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве 27 июля

В Киеве завтра будет преобладать переменная облачность без осадков. Лишь днем местами по области возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +14...+19 °C., днем +27...+32 °C.;

в Киеве ночью +17...+19 °C, днем около +30 °C.

Пожарная опасность в Украине 27 июля

Кроме того, 27 июля синоптики предупреждают в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Такая угроза продлится до 29 июля.

Пожарная угроза в Украине 27 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в выходные 27-28 июля снова будет жаркой, но это не надолго. Самая высокая температура будет на востоке, там столбики термометров кое-где поднимутся до +34 °C. Также некоторые регионы покроют дожди и грозы.

Также мы писали, что в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара.