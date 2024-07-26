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Спека не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра добряче смажитиме

26 липня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 27 липня — прогноз від Укргідрометцентру
Жінка потерпає від спеки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 27 липня, у переважній кількості областей України спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак, у деяких регіонах температура повітря підніметься до +32 °C

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 27 липня

За даними синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише в північній частині вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. 

погода у суботу 27 липня
Погода в Україні 27 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14... +19 °C на півдні країни до +23 °C. Проте вдень буде спекотніше, майже усі області розжарить до +27... 32 °C, у західних областях до +24... 29 °C. Найхолодніше буде на високогір'ї Карпат, вночі синоптики обіцяють +7...+12 °C, а вдень +19... 24 °C.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Погода в Києві 27 липня

У Києві завтра також переважатиме мінлива хмарність без опадів. Лише вдень місцями по області можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +14...+19 °C., вдень +27...+32 °C.;
  • у Києві вночі +17...+19 °C, вдень близько +30 °C.

Пожежна небезпека в Україні 27 липня

Окрім того, 27 липня синоптики попереджають в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Така загроза протримається до 29 липня.

пожежна небезпека в Україні 27 липня
Пожежна небезпека в Україні 27 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних 27-28 липня знову буде спекотною, але це не надовго. Найвища температура буде на сході, там стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +34 °C. Також деякі регіони накриють дощі та грози.

Також ми писали, що в Україну найближчими днями повернеться сильна спека

погода Укргідрометцентр синоптик дощ температура повітря спека

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