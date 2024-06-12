Погода в Украине в среду, 12 июня — прогноз от синоптиков

Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 12 июня будет облачной с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15–20 м/с. Ночью в юго-восточной части и днем в большинстве западных областей без осадков.

Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 июня

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура в западных областях ночью +11...+16 °С, а днем +18...+23 °С. На остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +20...+25 °С. В восточных, южных областях +25…+30 °С. В Крыму до +34 °С.

В Киевской области температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, а днем +21...+23 °С. Облачно с прояснениями, ожидается дождь, грозы. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Из-за грозы и дождей ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В связи с ожидаемыми значительными дождями на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над текущими отметками. Без отрицательных последствий. В местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного стока.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве областей грозы. В северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. Днем в центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о пожарной опасности

В Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в среду, 12 июня, духота с высокой температурой воздуха начнет отступать с Украины. На западе будет +17...+22°С. На севере +20...+24°С. В центральных областях Украины температура будет разной: в Винницкой области +22...+24 °С, в Черкасской области +24...+27 °С, в Полтавской области +26...+29 °С, в Кропивницком с районами +25...+28 °С, в Днепропетровской области до +30 °С. В южной части +30...+33 °С, в Одесской области +28...+30 °С. На востоке Украины задержится жара от +30 °С до +34 °С.

Грозовые ливни пройдут в Украине в среду повсюду, однако местами и периодически. В отдельных районах возможны град и шквалы.

В дневные часы антициклон Yogi с запада Европы сдвинет атмосферные фронты восточнее. Из-за этого в западной части Украины дождей днем не будет, а вот ночью еще будет пасмурно.

В Киеве ожидаются дожди и грозы, местами во время грозы град и шквалы. Также возможны сильные ливни, поэтому могут возникнуть подтопления улиц в местах недостаточно очищенных стоков и излишка заасфальтированной территории. Температура воздуха снизится, будет только +19...+21 °С.

Ранее Наталка Диденко отмечала, что в течение суток 12 июня столбики термометров в Украине будут колебаться в пределах +17...+34 °С. Наиболее жарко будет на востоке.

Также мы сообщали о том, что водность Днестра снизилась почти до критерия маловодия. Обычно сезон межени, то есть пониженной водности, начинается в июле и продолжается до ноября, но в этом году он начался в мае.