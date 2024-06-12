Погода в Україні у середу, 12 червня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в середу, 12 червня буде хмарною із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей удень подекуди град та шквали 15–20 м/с. Уночі у південно-східній частині та вдень у більшості західних областей без опадів.

Про це у вівторок, 11 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Піденно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура у західних областях вночі +11...+16 °С, а вдень +18...+23 °С. На решті території вночі +14...+19 °С, удень +20...+25 °С. У східних, південних областях +25...+30 °С. У Криму до +34 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, а вдень +21...+23 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, значні дощі та грози. Південно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Через грози та дощі очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У зв'язку з очiкуваними значними дощами на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2–0,7 метра над поточними вiдмiтками. Без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості областей грози. У північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі. Удень у центральних, південних та східних областях місцями град та шквали 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про пожежну небезпеку

У Криму, східних, Дніпропетровськй, Запорізькій, Херсонській, Полтавській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у середу, 12 червня, задуха з високою температурою повітря почне відступати з України.

Задуха з високою температурою повітря почне з України відступати. На заході буде +17...+22 °С. На півночі +20...+24 °С. У центральних областях України температура буде різною: у Вінницькій області +22...+24 °С, у Черкаській області +24...+27 °С, у Полтавській області +26...+29 °С, у Кропивницькому з районами +25...+28 °С, у Дніпропетровській області до +30 °С. У південній частині +30...+33 °С, в Одеській області +28...+30 °С. На сході України затримається спека від +30 °С до +34 °С.

Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте місцями та періодично. В окремих районах можливі град та шквали.

У денні години антициклон Yogi із заходу Європи зсуне атмосферні фронти східніше. Через це в західній частині України дощів удень не буде, а от уночі ще дощитиме.

У Києві очікуються дощ та грози, місцями під гроз град та шквали. Також ймовірні сильні зливи, тому можуть виникнути підтоплення вулиць у місцях недостатньо почищених стоків та надлишку заасфальтованої території. Температура повітря знизиться, буде лише +19...+21 °С.

Раніше Наталка Діденко зазначала, що протягом доби 12 червня стовпчики термометрів в Україні коливатимуться в межах +17...+34 °С. Найбільш спекотно буде на сході.

Також ми повідомляли про те, що водність Дністра зменшилася майже до критерію маловоддя. Зазвичай сезон межені, тобто пониженої водності, починається в липні та триває до листопада, але цьогоріч він розпочався у травні.