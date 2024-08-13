Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 13 августа.

Жара по всей стране — синоптики рассказали, коснется ли Одесчины сегодня
13 августа 2024 05:27
Женщины гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе сегодня, 13 августа, будет жаркой и пасмурной — в город возвращается жара после периода дождей. Температура днем поднимется до +30 °C, однако вода в Черном море остается прохладной для комфортного купания около +20 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 13 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +27...+29 °C.
Погода в Одесской области 13 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 13 августа
Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается преимущественная сухая погода. В северо-восточной части возможны кратковременные дожди с грозами.
Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...+16°С, днем +21...+26°С.
В Закарпатье прогреется до +30 °С, а в южной части страны ночью будет +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.
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