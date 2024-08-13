Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 13 серпня

Жінки гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 13 серпня, буде спекотною та похмурою — у місто повертається спека після періоду дощів. Температура вдень підійметься до +30 °C, однак вода у Чорному морі залишається прохолодною для комфортного купання — близько +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 13 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +27...+29 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 13 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 13 серпня

У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується переважна суха погоду. У північно-східній частині можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На Закарпатті прогріється до +30 °С, а у південній частині країни вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.