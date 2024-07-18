Прогноз погоды на пятницу 19 июля

Женщина стоит под освежающей рамкой. Фото: УНИАН

Завтра, 19 июля, в большинстве регионов Украины и Киеве будет зафиксировано понижение температуры воздуха. В отдельных частях страны еще будет держаться аномальная жара.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Жара и дожди 19 июля

По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В то же время, только днем в Карпатах и на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

В западных и северных регионах Украины, а также в Винницкой области ночная температура будет колебаться +16...+21 °С, а днем будет достигать +25...+30 °С. В Карпатах ночью ожидается +14...+17 °С, а днем +18...+23°С.

В других частях страны ночная температура будет составлять +20...+25 °С, а днем ожидается +29...+34 °С. Особенно жарко будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, где температура поднимется до +35...+38 °С.

В Киевской области без осадков, с ночной температурой +16...+21 °С и дневной — +25...+30 °С. В Киеве ночная температура достигнет примерно +30 °С, а днем следует ожидать +27...+29 °С.

Погода в Украине 19 июля. Источник: Укргидрометцентр

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

По данным синоптика, завтра ожидается понижение температуры воздуха не только на западе и севере, но и на юге, востоке и в центре Украины. В то же время, дожди с грозами предполагаются только в Карпатах и вечером на Приазовье. Высокие температурные значения прогнозируются в южной части, восточных регионах и в Днепропетровской области.

Прогноз температуры воздуха на пятницу, 19 июля, такой:

на западе от +25°С до +29°С;

на севере от +27°С до +29°С;

в центре от +28°С до +32°С;

к востоку от +31 °С до +34 °С, в Луганской области до +36 °С;

к югу от +32 °С до +36 °С.

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода с температурой воздуха около 28 °С.

Карта воздушных масс на 19 июля. Источник: Facebook Наталки Диденко

Погода от Игоря Кибальчича

В пятницу, 19 июля, в Карпатах и Прикарпатье пройдут грозы. Ветер будет северный, со скоростью 7-12 м/с и в западных областях будет менять направление со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 °C, днем подниматься до +28…+33 °C; в южных и юго-восточных областях ночи теплее, +20…+25 °C, а дневная температура составит +33…+38 °C.

Напомним, вечером во вторник, 16 июля, в Киевской области бушевал ливень с мощным ураганом, из-за чего оказались под водой улицы и попадали деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.