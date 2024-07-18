Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара и ливни накроют Украину — синоптики рассказали о погоде в пятницу arrow

Жара и ливни накроют Украину — синоптики рассказали о погоде в пятницу

18 июля 2024 20:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на пятницу 19 июля
Женщина стоит под освежающей рамкой. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 19 июля, в большинстве регионов Украины и Киеве будет зафиксировано понижение температуры воздуха. В отдельных частях страны еще будет держаться аномальная жара.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Жара и дожди 19 июля

По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В то же время, только днем в Карпатах и на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

В западных и северных регионах Украины, а также в Винницкой области ночная температура будет колебаться +16...+21 °С, а днем будет достигать +25...+30 °С. В Карпатах ночью ожидается +14...+17 °С, а днем +18...+23°С.

В других частях страны ночная температура будет составлять +20...+25 °С, а днем ожидается +29...+34 °С. Особенно жарко будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, где температура поднимется до +35...+38 °С.

В Киевской области без осадков, с ночной температурой +16...+21 °С и дневной — +25...+30 °С. В Киеве ночная температура достигнет примерно +30 °С, а днем следует ожидать +27...+29 °С.

Погода в Украине 19 июля. Источник: Укргидрометцентр
Погода в Украине 19 июля. Источник: Укргидрометцентр

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

По данным синоптика, завтра ожидается понижение температуры воздуха не только на западе и севере, но и на юге, востоке и в центре Украины. В то же время, дожди с грозами предполагаются только в Карпатах и вечером на Приазовье. Высокие температурные значения прогнозируются в южной части, восточных регионах и в Днепропетровской области.

Прогноз температуры воздуха на пятницу, 19 июля, такой:

  • на западе от +25°С до +29°С;
  • на севере от +27°С до +29°С;
  • в центре от +28°С до +32°С;
  • к востоку от +31 °С до +34 °С, в Луганской области до +36 °С;
  • к югу от +32 °С до +36 °С.

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода с температурой воздуха около 28 °С.

Карта воздушных масс на 19 июля. Источник: Facebook Наталки Диденко
Карта воздушных масс на 19 июля. Источник: Facebook Наталки Диденко

Погода от Игоря Кибальчича

В пятницу, 19 июля, в Карпатах и Прикарпатье пройдут грозы. Ветер будет северный, со скоростью 7-12 м/с и в западных областях будет менять направление со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 °C, днем подниматься до +28…+33 °C; в южных и юго-восточных областях ночи теплее, +20…+25 °C, а дневная температура составит +33…+38 °C.

Напомним, вечером во вторник, 16 июля, в Киевской области бушевал ливень с мощным ураганом, из-за чего оказались под водой улицы и попадали деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

погода непогода Наталка Диденко синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине аномальная жара жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке