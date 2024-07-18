Прогноз погоди на п'ятницю 19 липня

Жінка стоїть під освіжаючою рамкою. Фото: УНІАН

Завтра, 19 липня, в більшості регіонів Україні та Києві буде зафіксовано зниження температури повітря. В окремих частинах країни ще триматиметься аномальна спека.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також:

Спека та дощі 19 липня

За даними синоптиків, завтра очікується змінна хмарність без значних опадів. Водночас лише вдень у Карпатах і на південному сході країни можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно буде переважно північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних та північних регіонах України, а також у Вінницькій області, нічна температура коливатиметься +16...+21 °С, а вдень досягатиме +25...+30 °С. У Карпатах вночі очікується +14...+17 °С, а вдень — +18...+23 °С.

У інших частинах країни нічна температура становитиме +20...+25 °С, а вдень очікується +29...+34 °С. Особливо спекотно буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та на Криму, де температура підніметься до +35...+38 °С.

На Київщині без опадів, з нічною температурою +16...+21 °С і денною — +25...+30 °С. У Києві нічна температура сягне приблизно +30 °С, а вдень варто очікувати +27...+29 °С.

Погода в Україні 19 липня. Джерело: Укргідрометцентр

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

За даними синоптика, завтра очікується зниження температури повітря не лише на заході та півночі, але й на півдні, сході та в центрі України. Водночас дощі з грозами передбачаються лише у Карпатах і ввечері на Приазов'ї. Найвищі температурні значення прогнозуються у південній частині, східних регіонах та в Дніпропетровській області.

Прогноз температури повітря на п'ятницю, 19-го липня, такий:

на заході від +25 °С до +29 °С;

на півночі від +27 °С до +29 °С;

у центрі від +28 °С до +32 °С;

на сході від +31 °С до +34 °С, на Луганщині до +36 °С;

на півдні від +32 °С до +36 °С.

У Києві в п'ятницю очікується суха погода з температурою повітря близько +28 °С.

Карта повітряних мас на 19 липня. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Погода від Ігоря Кібальчича

У п'ятницю, 19 липня, в Карпатах та на Прикарпатті пройдуть грози. Вітер буде північний, зі швидкістю 7-12 м/с, і в західних областях змінюватиме напрямок зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °C, вдень підніматиметься до +28…+33 °C; в південних та південно-східних областях ночі тепліші, +20…+25 °C, а денна температура становитиме +33…+38 °C.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм, через що опинилися під водою вулиці та попадали дерева.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.