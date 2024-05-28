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Жара с грозами — где в Украине воздух будет горячий и удушающий

28 мая 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине во вторник, 28 мая - где синоптики обещают жару, грозы, дожди
Люди гуляют возле фонтана. Фото иллюстративное: BOBYR_PHOTO
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет летней, но местами с дождями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Винницкой и Кировоградской областях, а также в большинстве западных регионов Украины. На остальной территории — без осадков. Средняя температура воздуха днем +24...+29 °C. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 мая

Самая жаркая погода, до +29 °C, ожидается в Донецкой и Луганской областях. В Харьковской, Днепропетровской, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, днем +26...+28 °C. На западе и юге страны температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °C. На высокогорье Карпат днем +15...+20°C.

В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем +24...+29 °C. В Киеве до +28 °C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 28 мая - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 28 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 28 мая в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди. Они пройдут в западных, местами — в южных областях.

"Температура воздуха самая низкая будет в западной части, +22...+25 °C. А самой высокой — в восточных областях, до +26...+30 °C. На остальной территории Украины днем максимально предполагается +24...+ 28 °C", — рассказывает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 28 мая.
Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 28 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, 27-28 мая Украину может накрыть пыль из Средней Азии. Возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и "грязные" дожди.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. Существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Укргидрометцентр
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