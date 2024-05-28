Погода в Україні у вівторок, 28 травня — де синоптики обіцяють спеку, грози, дощі

Люди гуляють біля фонтану. Фото ілюстративне: BOBYR_PHOTO

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде літньою, але місцями з дощами. Синоптики прогнозують дощі з грозами у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, на Вінниччині та Кіровоградщині, а також у більшості західних регіонів України. На решті території — без опадів. Середня температура повітря вдень +24...+29 °C. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 травня

Найпекотніша погода, до +29 °C, очікується у Донецькій та Луганській областях. На Харківщині, Дніпропетровщині, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській областях вдень +26...+28 °C. На заході та півдні країни темпетратура повітря коливатиметься в межах +21...+26 °C. На високогір'ї Карпат вдень +15...+20 °C.

На Київщині — мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень +24...+29 °C. У Києві вдень до +28 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 28 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 28 травня в Україні очікуються короткочасні грозові дощі. Вони пройдуть у західних, місцями — у південних областях.

"Температура повітря найнижчою буде в західній частині, +22...+25 °C. А найвищою — у східних областях, до +26...+30 °C. На решті території України вдень максимально передбачається +24...+28 °C", — розповідає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 28 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 27-28 травня Україну може накрити пил із Середньої Азії. Це може призвести до помутніння неба, незначного погіршення дальності видимості та можливих "брудних" дощів.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.