Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 23 июля.

Жара задержится — синоптики предупредили, какой будет погода в Одессе на сегодня
Сегодня, 23 июля, в Одессе будет преимущественно облачно без осадков. Воздух прогреется до отметки в +32 °С днем, а вода в Черном море — до +29 °С. В регионе погодные условия будут способствовать возникновению пожаров, поэтому нужно быть осторожными с огнем на открытом пространстве.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +21...+23°С, днем +30...+32°С.
- Температура морской воды +26...+28 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +18...+23 °C, днем +29...+34 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 23 июля
Сегодня, 23 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Только на юге столбик термометра поднимется выше отметки +30°C.
"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30 °C , на западе местами +24...+26 °C , в южной части +31...+34 °C " , — говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
Читайте Новини.LIVE!