Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 23 июля.

Люди отдыхают на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июля, в Одессе будет преимущественно облачно без осадков. Воздух прогреется до отметки в +32 °С днем, а вода в Черном море — до +29 °С. В регионе погодные условия будут способствовать возникновению пожаров, поэтому нужно быть осторожными с огнем на открытом пространстве.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +21...+23°С, днем +30...+32°С.

Температура морской воды +26...+28 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, днем +29...+34 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной угрозы на 23 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 июля

Сегодня, 23 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Только на юге столбик термометра поднимется выше отметки +30°C.

"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30 °C , на западе местами +24...+26 °C , в южной части +31...+34 °C " , — говорится в сообщении синоптиков.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.