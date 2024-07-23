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Спека затримається — синоптики попередили, якою буде погода в Одесі на сьогодні

23 липня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 23 липня
Люди відпочивають на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 23 липня, в Одесі буде переважно хмарна погода без опадів. Повітря прогріється до позначки у +32 °С вдень, а вода у Чорному морі — до +29 °С. В регіоні погодні умови сприятимуть виникненню пожеж, тож треба бути обережними із вогнем на відкритому просторі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +21...+23 °С, вдень +30...+32 °С.
  • Температура морської води +26...+28 °С.
прогноз погоди в Одесі 23 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +18...+23 °C, вдень +29...+34 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області. 23 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на 23 липня Одещина
Прогноз пожежної небезпеки на 23 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 липня

Сьогодні, 23 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Лише на півдні стовпчик термометра підніметься вище позначки +30°C.

"Температура повітря 23-го липня передбачається в межах +26...+30°C, на заході місцями +24...+26°C, у південній частині +31...+34°C", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Погода в Україні 23 липня
Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

погода Одеса Одеська область прогнози Новини Одеси опади температура повітря спека

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