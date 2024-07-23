Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 23 липня

Люди відпочивають на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 липня, в Одесі буде переважно хмарна погода без опадів. Повітря прогріється до позначки у +32 °С вдень, а вода у Чорному морі — до +29 °С. В регіоні погодні умови сприятимуть виникненню пожеж, тож треба бути обережними із вогнем на відкритому просторі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +21...+23 °С, вдень +30...+32 °С.

Температура морської води +26...+28 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, вдень +29...+34 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 23 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 липня

Сьогодні, 23 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Лише на півдні стовпчик термометра підніметься вище позначки +30°C.

"Температура повітря 23-го липня передбачається в межах +26...+30°C, на заході місцями +24...+26°C, у південній частині +31...+34°C", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.