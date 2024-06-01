Погода в Украине в субботу, 1 июня — прогноз на первый день лета

Сильная гроза над городом. Фото: Depositphotos

Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой и дождливой. Синоптики предупреждают о грозовых ливнях в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, местами Киевской и других областях. Также сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. Жарче всего будет на востоке, где температура воздуха достигнет отметки в +32 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 1 июня

"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западной части и местами в Киевской области кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман", — прогнозируют синоптики.

По их словам, ветер будет преимущественно южного направления, а на востоке северо-западного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °C;

днем +24...+29 °C, в восточных и юго-восточных областях до +32 °C;

в Карпатах ночью +8...+13 °C, днем +15...+20 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +27...+29 °C.

Прогноз погоды в Украине в субботу, 1 июня. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, с 30 мая по 2 июня в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Угроза не наблюдается в Крыму, большинстве западных, Винницкой, Одесской, Херсонской, а 2 июня и в Житомирской и Киевской областях.

Также в Укргидрометцентре предупреждают о сильной грозе ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение о грозе в Украине в субботу, 1 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 июня

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, "июнь начнется в Украине жарой".

Температура воздуха в большинстве областей ожидается +25...+29 °C, на востоке будет +26...+31 °C, на западе — +22...+25 °C.

Ветер умеренный, юго-западного направления, однако в западных областях возможны сильные порывы до 15 м/с.

"Кратковременные дожди с грозами ожидаются 1 июня в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области. Эту дождевую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha — карта внизу", — сообщает Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко в субботу, 1 июня. Фото: Наталья Диденко

На остальной территории страны будет солнечная погода. В Киеве тоже будет жарко, воздух прогреется до +29 °C. Однако есть вероятность дождя.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем прошлогодний.