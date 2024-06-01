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Страшні грози та спека +32 °C — синоптики попередили про небезпеку в перший день літа

1 червня 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у суботу, 1 червня — прогноз на перший день літа
Сильна гроза над містом. Фото: Depositphotos
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в суботу, 1 червня, буде спекотною та місцями дощовою. Синоптики попереджають про грозові зливи у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, місцями Київській та інших областях. Також зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Найспекотніше буде на сході, де температура повітря сягне позначки в +32 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 1 червня

"Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західній частині та місцями на Київщині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман", — прогнозують синоптики.

За їх словами, вітер буде переважно південного напрямку, а на сході північно-західного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12...+17 °C;
  • вдень +24...+29 °C, у східних та південно-східних областях до +32 °C;
  • в Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +15...+20 °C;
  • у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C.
Погода в Україні в суботу сьогодні, 1 червня
Прогноз погоди в Україні в суботу, 1 червня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, з 30 травня по 2 червня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Загроза не спостерігається в Криму, більшості західних, Вінницькій, Одеській, Херсонській, а 2 червня й Житомирській та Київській областях.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про сильну грозу вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

В яких областях буде сильна гроза 1 червня
Попередження про грозу в Україні в суботу, 1 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 червня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, "червень розпочнеться в Україні спекою".

Температура повітря в більшості областей очікується +25...+29 °C, на сході становитиме +26...+31 °C, на заході — +22...+25 °C.

Вітер помірний, південно-західного напрямку, однак у західних областях можливі сильні пориви до 15 м/с.

"Короткочасні дощі з грозами очікуються 1-го червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить активна циклонічна система над Центральною Європою на ім'я Radha — карта внизу", — повідомляє Діденко.    

Циклон Radha над Центральною Європою
Прогноз погоди від Наталки Діденко в суботу, 1 червня. Фото: Наталка Діденко

На решті території країни буде сонячна погода. У Києві теж буде спекотно, повітря прогріється до +29 °C. Однак є ймовірність дощу.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко в суботу сьогодні, 1 червня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік.

Укргідрометцентр
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