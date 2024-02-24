Погода сегодня 24 февраля - прогноз Укргидрометцентра

Женщина не может удержать зонтик. Фото: соцсети

Погода в Украине в субботу, 24 февраля, будет сухой и теплой практически во всех регионах — на западе и юге воздух прогреется до +15 °С. Небольшой дождь возможен только на последнем западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 февраля

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду в центральных, большинстве северных областей, а также в Одесской и Карпатах — объявлен уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Почти без осадков, но с порывами ветра: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 февраля.

Температура в западных областях днем будет +11...+15 °С, ночью +7...+3 °С. В центральных и северных областях прогнозируют +9...+12 °С, ночью будет +6...+4 °С. На юге Украины днем ожидается от +8 до +15 °С, ночью будет +7…+5 °С. В восточных регионах днем от +4 до +8 °С, а ночью от +1 до -3 °С.

Погода в Украине 24 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24 февраля

В столичном регионе 24 февраля прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. В Киеве ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.

Напомним, самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Также в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В этом году февраль был довольно теплым последним месяцем зимы.