Погода сьогодні 24 лютого - прогноз Укргідрометцентру

Жінка не може втримати парасольку. Фото: соцмережі

Погода в Україні в суботу, 24 лютого, буде сухою і теплою практично в усіх регіонах – на заході та на півдні повітря прогріється до +15 °С. Невеликий дощ можливий лише на крайньому заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 24 лютого

Синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду в центральних, більшості північних областей, а також на Одещині та в Карпатах — оголошено І рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Майже без опадів, але з поривами вітру: синоптики дали прогноз погоди на суботу, 24 лютого

Температура у західних областях удень буде +11...+15 °С, вночі +7...+3 °С. У центральних та північних областях прогнозують +9...+12 °С, вночі буде +6...+4 °С. На півдні України вдень очікується від +8 до +15 °С, вночі буде +7...+5 °С. У східних регіонах удень від +4 до +8 °С, а вночі від +1 до -3 °С.

Погода в Україні 24 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 24 лютого

У столичному регіоні 24 лютого прогнозується мінлива хмарність без опадів. Удень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С. У Києві вночі +5...+7 °С, вдень +10...+12 °С.

Нагадаємо, найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Також в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.