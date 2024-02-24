Погода сьогодні 24 лютого - прогноз Укргідрометцентру

Сухо, але із сильним вітром — де сьогодні вируватиме небезпечна погода
Погода в Україні в суботу, 24 лютого, буде сухою і теплою практично в усіх регіонах – на заході та на півдні повітря прогріється до +15 °С. Невеликий дощ можливий лише на крайньому заході країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 24 лютого
Синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду в центральних, більшості північних областей, а також на Одещині та в Карпатах — оголошено І рівень небезпеки.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Майже без опадів, але з поривами вітру: синоптики дали прогноз погоди на суботу, 24 лютого
Температура у західних областях удень буде +11...+15 °С, вночі +7...+3 °С. У центральних та північних областях прогнозують +9...+12 °С, вночі буде +6...+4 °С. На півдні України вдень очікується від +8 до +15 °С, вночі буде +7...+5 °С. У східних регіонах удень від +4 до +8 °С, а вночі від +1 до -3 °С.
Погода у Києві 24 лютого
У столичному регіоні 24 лютого прогнозується мінлива хмарність без опадів. Удень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С. У Києві вночі +5...+7 °С, вдень +10...+12 °С.
Нагадаємо, найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.
Також в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.
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