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Сухо, жарко и пожароопасно — синоптики дали свой прогноз на сегодня

27 июля 2024 05:09
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 июля, — информирует Укргидрометцентр.
Молодой человек возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня в субботу, 27 июля, синоптики прогнозируют на большинстве территории Украины переменную облачность. Однако жара не отступает, так что в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +32 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

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Погода в Украине 27 июля

По данным Укргидрометцентра, 27 июля дождей не ожидается, однако на севере Украины днем ​​возможен кратковременный дождь, даже с грозой.

Сухо, жарко и пожароопасно - синоптики дали свой прогноз на сегодня - фото 1
Температура по Украине на 27 июля

Днем будет жарче почти на всей территории Украины — до +27... 32° C, в западных областях немного прохладнее — до +24... 29°C. Самая приятная температура будет на высокогорье Карпат — днем ​​+19... 24 °C. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Опасность пожаров 27 июля

Из-за сухой погоды и высокой температуры синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности до 29 июля включительно.

Сухо, жарко и пожароопасно - синоптики дали свой прогноз на сегодня - фото 2
Угроза возникновения пожаров из-за высокой температуры по областям Украины
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Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

По данным народного синоптика, которые она разместила на своей странице в Facebook, выходные в Украине будут жаркими.

Максимальная температура воздуха будет достигать +29... 33°C, в южной части до +33... 36°C.

Диденко информирует, что погоду в Украине будет определять антициклон по имени Густав, поэтому на протяжении 27-28 июля будет доминировать везде сухая солнечная погода.

Сухо, жарко и пожароопасно - синоптики дали свой прогноз на сегодня - фото 3
Схема движения антициклона Густав по территории Украины.

В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно, сухо, жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 °C.

Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник-вторник температура немного спадет, но уже четвертого августа жара снова вернется.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем ​​будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

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