Прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 июля, — информирует Укргидрометцентр.

Сухо, жарко и пожароопасно — синоптики дали свой прогноз на сегодня
Сегодня в субботу, 27 июля, синоптики прогнозируют на большинстве территории Украины переменную облачность. Однако жара не отступает, так что в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +32 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре .
Погода в Украине 27 июля
По данным Укргидрометцентра, 27 июля дождей не ожидается, однако на севере Украины днем возможен кратковременный дождь, даже с грозой.
Днем будет жарче почти на всей территории Украины — до +27... 32° C, в западных областях немного прохладнее — до +24... 29°C. Самая приятная температура будет на высокогорье Карпат — днем +19... 24 °C. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Опасность пожаров 27 июля
Из-за сухой погоды и высокой температуры синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности до 29 июля включительно.
Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко
По данным народного синоптика, которые она разместила на своей странице в Facebook, выходные в Украине будут жаркими.
Максимальная температура воздуха будет достигать +29... 33°C, в южной части до +33... 36°C.
Диденко информирует, что погоду в Украине будет определять антициклон по имени Густав, поэтому на протяжении 27-28 июля будет доминировать везде сухая солнечная погода.
В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно, сухо, жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 °C.
Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник-вторник температура немного спадет, но уже четвертого августа жара снова вернется.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.
Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.
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