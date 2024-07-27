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Сухо, спекотно і пожежонебезпечно — синоптики дали свій прогноз на сьогодні

27 липня 2024 05:09
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 липня — інформує Укргідрометцентр
Юнак біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні у суботу, 27 липня, синоптики прогнозують на більшості території України мінливу хмарність. Проте спека не відступає, отже у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.  

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Погода в Україні 27 липня

За даними Укргідрометцентру, 27 липня дощів не передбачається, проте на півночі України вдень можливий короткочасний дощ, навіть з грозою.

Сухо, спекотно і пожежонебезпечно — синоптики дали свій прогноз на сьогодні - фото 1
Температура по Україні на 27 липня

Вдень буде спекотніше майже на всій території України — до +27... 32 °C, у західних областях трішки прохолодніше — до +24... 29 °C. Найприємнішою температура буде на високогір'ї Карпат — вдень +19... 24 °C. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Небезпека виникнення пожеж 27 липня

Через суху погоду та високу температуру синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки до 29 липня включно.

Сухо, спекотно і пожежонебезпечно — синоптики дали свій прогноз на сьогодні - фото 2
Загроза виникнення пожеж через високу температуру по областях України
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Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

За даними народного синоптика, які вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, вихідні в Україні будуть спекотними.

Максимальна температура повітря досягатиме +29... 33 °C, у південній частині до +33... 36 °C.

Діденко інформує, що погоду в Україні визначатиме антициклон, на ім'я Густав, тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

Сухо, спекотно і пожежонебезпечно — синоптики дали свій прогноз на сьогодні - фото 3
Схема руху антициклону Густав територією України

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °C.

Наталка Діденко прогнозує, що у понеділок-вівторок температура трішки спаде, але вже четвертого серпня спека знову повернеться. 

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

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