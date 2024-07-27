Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 липня — інформує Укргідрометцентр

Юнак біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у суботу, 27 липня, синоптики прогнозують на більшості території України мінливу хмарність. Проте спека не відступає, отже у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 27 липня

За даними Укргідрометцентру, 27 липня дощів не передбачається, проте на півночі України вдень можливий короткочасний дощ, навіть з грозою.

Температура по Україні на 27 липня

Вдень буде спекотніше майже на всій території України — до +27... 32 °C, у західних областях трішки прохолодніше — до +24... 29 °C. Найприємнішою температура буде на високогір'ї Карпат — вдень +19... 24 °C. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Небезпека виникнення пожеж 27 липня

Через суху погоду та високу температуру синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки до 29 липня включно.

Загроза виникнення пожеж через високу температуру по областях України

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Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

За даними народного синоптика, які вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, вихідні в Україні будуть спекотними.

Максимальна температура повітря досягатиме +29... 33 °C, у південній частині до +33... 36 °C.

Діденко інформує, що погоду в Україні визначатиме антициклон, на ім'я Густав, тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

Схема руху антициклону Густав територією України

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 °C.

Наталка Діденко прогнозує, що у понеділок-вівторок температура трішки спаде, але вже четвертого серпня спека знову повернеться.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.