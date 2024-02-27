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Сухо и много солнца — народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра потеплеет до +17

27 февраля 2024 13:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко на 28 февраля.
Мужчина идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 28 февраля, ударит ощутимым теплом. В некоторых регионах на западе столбики термометров достигнут +17 °C. В этот день будет преобладать сухая и солнечная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 28 февраля

По словам Диденко, морозов в ближайшее время не предполагается, а если они и будут, то слабые. Температура воздуха ниже 0 °C возможна только в восточных областях, где, как указывает синоптик, более ощутимо влияние безоблачного антициклона.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от +7 °C до +12 °C. На западе будет теплее всего: от +10 °C до +17 °C, а на востоке прохладнее: от +4 °C до +7 °C.

"Ветер завтра юго-восточный, умеренный. В среду повсюду в Украине ожидается сухая погода антициклонального характера и много солнца", — указала Диденко.

Карта антициклона
Карта антициклона. Источник: Наталья Диденко

В Киеве 28 февраля осадков тоже не предполагается. В столице будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0...+2 °C, а днем вырастет до +10 °C.

В Украине и дальше будет сухая погода, дожди ожидаются не скоро. А температура воздуха будет относительно устойчивой, +7...+12°C.

Скриншот сообщения Диденко
Скриншот поста Диденко

Напомним, на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

Добавим, на Солнце недавно были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.

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