Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 28 лютого

Чоловік йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 28 лютого, вдарить відчутним теплом. В деяких регіонах на заході поділки стовпчиків термометрів сягнуть +17 °C. В цей день переважатиме сонячна та суха погода.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 28 лютого

За словами Діденко, морозів найближчим часом не передбачається, а якщо вони й будуть, то слабкі. Температура повітря нижче 0 °C можлива лише у в східних областях, де, як вказує синоптик, відчутніший вплив безхмарного антициклону.

Протягом дня температура повітря коливатиметься від +7 до +12 °C. На заході буде найтепліше: від +10 до +17 °C, а на сході найпрохолодніше: від +4 до +7 °C.

"Вітер завтра південно-східний, помірний. У середу повсюди в Україні очікується суха погода антициклонального характеру та багато сонця", — вказала Діденко.

Мапа антициклону. Джерело: Наталка Діденко

У Києві 28 лютого опадів теж не передбачається. У столиці переважатиме помірний південно-східний вітер. Вночі температура повітря становитиме 0... +2 °C, а вдень зросте до +10 °C.

В Україні й надалі буде суха погода, дощі очікуються не скоро. А температура повітря буде відносно сталою +7...+12 °C.



Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли до найпотужнішої категорії X.