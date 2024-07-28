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Сунет атмосферный фронт — о какой опасности синоптики предупредили области сегодня

28 июля 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 28 июля — сунет атмосферный фронт
Сильная гроза над городком. Фото: pixabay
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 28 июля, будет жаркой и местами дождливой. Синоптики прогнозируют грозовые осадки во Львовской, Волынской, Ровенской и других областях. В то же время украинцев также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране. Температура воздуха повысится до +33 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 28 июля

"Облачно, без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19 °C, на юге до +22 °C;
  • днем +28...+33 °C;
  • в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +30...+32 °C.
Погода на сегодня, 28 июля
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 28-30 июля. Угроза обойдет стороной Крым, большинство западных областей, а также Винницкую и Одесскую.

Прогноз погоды на сегодня, 28 июля.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине на вторник, 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 28 июля

"К нашим западным границам приблизится атмосферный фронт. Он принесет аж вечером в воскресенье грозовые дожди на Волынь, Ровенскую и Львовскую области [...] Пока значительная часть Украины в воскресенье будет принадлежать сухой воздушной массе", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Погода от Наталки Диденко сегодня 28 июля
Температура воздуха в Украине в воскресенье, 28 июля. Фото: meteopost.com

По словам специалиста, температура воздуха будет высокой — +29...+33 °C, на юге будет еще жарче — +32...+36 °C. В Киеве ожидается сухая погода, воздух прогреется до +30...+32 °C.

Какая будет погода в Украине на выходных 27-28 июля
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Погода в Украине на выходных 27-28 июля

Напомним, что синоптики прогнозировали жаркую погоду на выходных 27-28 июля в Украине. Однако специалисты также предупредили о грозовых дождях.

В свою очередь Наталья Диденко ответила, когда в Украину придет долгожданная прохлада.

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