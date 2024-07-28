Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 28 липня — суне атмосферний фронт

Суне атмосферний фронт — про яку небезпеку синоптики попередили області сьогодні
Погода в Україні в неділю, 28 липня, буде спекотною та подекуди дощовою. Синоптики прогнозують грозові опади у Львівській, Волинській, Рівненській та інших областях. Водночас українців також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в країні. Температура повітря підвищиться до +33 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 28 липня
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — прогнозують синоптики.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °C, на півдні до +22 °C;
- вдень +28...+33 °C;
- у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +30...+32 °C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 28-30 липня. Загроза обійде стороною Крим, більшість західних областей, а також Вінницьку та Одеську.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 28 липня
"До наших західних кордонів наблизиться атмосферний фронт. Він принесе аж ввечері в неділю грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину [...] Поки що значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За словами фахівчині, температура повітря буде високою — +29...+33 °C, на півдні буде ще спекотніше — +32...+36 °C. У Києві очікується суха погода, повітря прогріється до +30...+32 °C.
Погода в Україні на вихідних 27-28 липня
Нагадаємо, що синоптики прогнозували спекотну погоду на вихідних 27-28 липня в Україні. Проте фахівці також попередили про грозові дощі.
Своєю чергою Наталка Діденко відповіла, коли до України завітає довгоочікувана прохолода.
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