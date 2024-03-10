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Сунут дожди с мокрым снегом — синоптики предупредили три области о циклоне (видео)

10 марта 2024 05:27
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в воскресенье, 10 марта — три области предупредили о мокром снеге и дождях
Мужчина переходит улицу с зонтиком под снегом. Фото: papik.pro
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 10 марта, будет прохладной и дождливой. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о тумане на западе и юге. До сих пор удерживается холодная температура воздуха, однако несколько теплее, чем в субботу, днем ожидается до +9 °C, и в западных областях будет немного теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики предупреждают украинцев, живущих в Закарпатской области, о незначительных дождях, которые будут лить днем. А вот в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах ожидается мокрый снег с дождем.

Запад и юг страны охватят туман, который запустит свои серебряные когти ночью и утром. Ветер юго-восточного направления с переходом на северо-восточный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Карта погоды в Украине сегодня, 10 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 °C, в Карпатах до -9 °C;
  • днем +4...+9 °C, на западе и юго-западе до +12 °C, на востоке и северо-востоке 0...+5 °C;
  • в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.

Также Укргидрометцентр сообщает об умеренной снеголавинной опасности ІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 10 марта.

Карта снеголавинной опасности в Украине сегодня, 10 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 марта

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в воскресенье, 10 марта, незначительное потепление. Воздух прогреется до +5...+10°C, на западе и в Винницкой области до +7...+14°C. Однако все же прохладно будет на востоке, где ожидается +2...+4 °C.

Киев погода тоже не порадует теплом, но без осадков. Температура воздуха в столице составит +5...+8 °C.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на следующей неделе. По ее словам, ожидается дождь с мокрым снегом.

Также мы писали, что март не будет теплым. Синоптики советуют не прятать теплую одежду на первый месяц весны.

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