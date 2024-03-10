Погода в Україні в неділю, 10 березня — три області попередили про мокрий сніг та дощі

Чоловік переходить вулицю з парасолькою під снігом. Фото: papik.pro

Погода в Україні в неділю, 10 березня, буде прохолодною та дощовою. У Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються дощі з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про туман на заході та півдні. Досі утримується холодна температура повітря, однак дещо тепліше, ніж в суботу — вдень очікується до +9 °C, та в західних областях буде трішки тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 березня

Синоптики попереджають українців, які живуть в Закарпатській області про незначні дощі, які литимуть вдень. А от у північно-східних, східних областях та в Карпатах подекуди очікується мокрий сніг з дощем.

Захід та південь країни охопить туман, який запустить свої срібні пазурі вночі та зранку. Вітер південно-східного напрямку з переходом на північно-східний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі 0...-5 °C, в Карпатах до -9 °C;

вдень +4...+9 °C, на заході та південному заході до +12 °C, на сході та північному сході 0...+5 °C;

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +5...+7 °C.

Також Укргідрометцентр повідомляє про помірну сніголавинну небезпеку ІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 10 березня.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 березня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в неділю, 10 березня, незначне потепління. Повітря прогріється до +5...+10 °C, на заході та в Вінницькій області до +7...+14 °C. Однак досі прохолодно буде на сході, де очікується +2...+4 °C.

Київ погода теж не порадує теплом, однак без опадів. Температура повітря в столиці буде +5...+8 °C.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні наступного тижня. За її словами, очікуються дощі з мокрим снігом.

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