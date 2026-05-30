Главная Погода Температура опустится до +4 °С: погода на последнее воскресенье мая

Дата публикации 30 мая 2026 19:32
Погода в Украине 31 мая — температура рекордно опустится
Дождливая и прохладная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в последний день мая ожидается прохладная погода с кратковременными дождями и грозами в ряде областей. В то же время температура воздуха ночью опустится до +4...+9 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода на 31 мая от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье будут умеренные дожди, а в восточных областях местами возможны грозы.

Кроме того, ночью и утром на востоке и северо-востоке Украины местами будет туман. В течение дня также будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Погода в Україні 31 травня
Прогноз погоды на 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 °С, но днем поднимется до +12...+17 °С. В западных и Одесской областях ночью ожидается +8...+13 °С, а днем +16...+21 °С.

Погода в Украине на 31 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что завтра будет последний день холодного периода. В воскресенье ожидается холодная и мокрая погода с дождями.

Якою буде погода в Україні 31 травня
Карта температур в Украине 31 мая. Фото: Метеопост

Однако уже с 1 июня придет долгожданное лето. Температура воздуха поднимется до +20 °С и потепление придет во все регионы.

Как писали Новини.LIVE, ранее астросиноптики дали прогноз магнитных бурь на первую половину июня. В первой половине месяца будут периоды повышенной геомагнитной активности.

В то же время Укргидрометцентр сообщил, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса. Украинцев предупредили о жаре и шквалах в первый месяц лета.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
