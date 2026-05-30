Головна Погода Температура опуститься до +4 °С: погода на останню неділю травня

Температура опуститься до +4 °С: погода на останню неділю травня

Дата публікації: 30 травня 2026 19:32
Погода в Україні 31 травня — температура рекордно опуститься
Дощова та прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні в останній день травня очікується прохолодна погода з короткочасними дощами та грозами у низці областей. Водночас температура повітря вночі опуститься до +4...+9 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Погода на 31 травня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті будуть помірні дощі, а у східних областях подекуди можливі грози

Крім того, вночі та вранці на сході та північному сході України місцями буде туман. Упродовж дня також переважатиме північно-західний вітер, 5-10 м/с. 

Погода в Україні 31 травня
Прогноз погоди на 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі опуститься до +4...+9 °С, але вдень підніметься до +12...+17 °С. У західних та Одеській областях вночі очікується +8...+13 °С, а вдень +16...+21 °С.

Погода в Україні на 31 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що завтра буде останній день холодного періоду. У неділю очікується холодна і мокра погода з дощами. 

Якою буде погода в Україні 31 травня
Карта температур в Україні 31 травня. Фото: Метеопост

Проте вже з 1 червня прийде довгоочікуване літо. Температура повітря підніметься до +20 °С і потепління прийде у всі регіони. 

Як писали Новини.LIVE, раніше астросиноптики дали прогноз магнітних бур на першу половину червня. У першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності. 

Водночас Укргідрометцентр повідомив, що в червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. Українців попередили про спеку та шквали в перший місяць літа. 

погода дощ температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
