Погода в Украине 19 мая — температура повысится до +29

Сильная жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 19 мая, будет контрастная погода с разной температурой воздуха в зависимости от регионов. В ряде областей столбики термометров "подскочат" до +25...+29 °С. Однако кое-где завтра еще ожидается дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 19 мая

Диденко рассказала, что в западных областях и на Житомрщине температура воздуха будет колебаться в пределах +17..21 °С. Уже на юге, в центре и на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине ожидается жара - +25...+29 °С.

В других регионах тоже будет теплая и комфортная погода в пределах +22...+25 °С.

Карта температур в Украине 19 мая. Фото: Метеопост

Однако завтра повсеместно ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. В то же время в регионах, где теплее, возможны шквальные ветры со штормовыми порывами.

Читайте также:

Погода в Киеве 19 мая

По прогнозу Диденко, в Киеве 19 мая будет типичная для мая погода. Завтра в столице пройдут кратковременные грозовые дожди, а максимальная температура воздуха будет около +25 °С.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 18-24 мая. В это время прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы ветра в ряде регионов, а также постепенное повышение температуры воздуха.

Также мы писали, что 17 мая в Днепре прошел мощный ливень. Он вызвал подтопление улиц и дорог в разных районах города. Часть городской инфраструктуры оказалась под водой.