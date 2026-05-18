Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Температура повысится до +29: синоптик Диденко о погоде завтра

Температура повысится до +29: синоптик Диденко о погоде завтра

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 17:07
Погода в Украине 19 мая — температура повысится до +29
Сильная жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 19 мая, будет контрастная погода с разной температурой воздуха в зависимости от регионов. В ряде областей столбики термометров "подскочат" до +25...+29 °С. Однако кое-где завтра еще ожидается дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 19 мая

Диденко рассказала, что в западных областях и на Житомрщине температура воздуха будет колебаться в пределах +17..21 °С. Уже на юге, в центре и на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине ожидается жара - +25...+29 °С.

В других регионах тоже будет теплая и комфортная погода в пределах +22...+25 °С.

Погода в Україні 19 травня
Карта температур в Украине 19 мая. Фото: Метеопост

Однако завтра повсеместно ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. В то же время в регионах, где теплее, возможны шквальные ветры со штормовыми порывами.

Читайте также:

Погода в Киеве 19 мая

По прогнозу Диденко, в Киеве 19 мая будет типичная для мая погода. Завтра в столице пройдут кратковременные грозовые дожди, а максимальная температура воздуха будет около +25 °С.

null
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 18-24 мая. В это время прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы ветра в ряде регионов, а также постепенное повышение температуры воздуха.

Также мы писали, что 17 мая в Днепре прошел мощный ливень. Он вызвал подтопление улиц и дорог в разных районах города. Часть городской инфраструктуры оказалась под водой.

погода Наталка Диденко температура воздуха жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации