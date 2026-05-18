Погода в Україні 19 травня — температура підвищиться до +29

В Україні у вівторок, 19 травня, буде контрастна погода з різною температурою повітря залежно від регіонів. В низці областей стовпчики термометрів "підскочуть" до +25...+29 °С. Однак подекуди завтра ще очікується дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні 19 травня

Діденко розповіла, що у західних областях та на Житомрщині температура повітря коливатиметься в межах +17..21 °С. Вже на півдні, в центрі та на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині очікується спека — +25...+29 °С.

В інших регіонах теж буде тепла та комфортна погода в межах +22...+25 °С.

Карта температур в Україні 19 травня.

Однак завтра повсюди очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Водночас у регіонах, де тепліше, можливі шквальні вітри зі штормовими поривами.

Погода у Києві 19 травня

За прогнозом Діденко, у Києві 19 травня буде типова для травня погода. Завтра в столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, а максимальна температура повітря буде близько +25 °С.

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 18-24 травня. У цей час прогнозують грози, сильні зливи, град і шквали вітру у низці регіонів, а також поступове підвищення температури повітря.

Також ми писали, що 17 травня у Дніпрі пройшла потужна злива. Вона спричинила підтоплення вулиць і доріг у різних районах міста. Частина міської інфраструктури опинилася під водою.